Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in leerstehendes Gebäude

Römhild (ots)

Unbekannte schlugen in der Zeit vom 27.12.2021, 23:30 Uhr, bis 06.01.2022, 08:15 Uhr, die Scheibe an einem ehemaligen Lebensmittelmarkt in der Meininger Straße in Römhild ein. Anschließend betraten sie durch das nun offene Fenster das Gebäude. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts, jedoch entstand neben dem Schaden an der Scheibe auch ein weiterer Schaden durch einen Silvesterknaller an einer anderen Scheibe und an einem Fliegengitter. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

