Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.04.2022

Diepholz (ots)

Bahrenborstel - Brand eines Einfamilienhauses

Am 20.04.2022, gegen 04:00 Uhr, geriet in Bahrenborstel ein Bungalow mit ausgebautem Dachgeschoss aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die drei Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Ein Bewohner des Hauses wurde bei dem Brand leicht verletzt. Am Gebäude entstand Totalschaden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro.

Sulingen - besonders schwerer Fall des Diebstahls

Im Zeitraum vom 16.04.2022, 08:00 Uhr, bis 19.04.2022, 21:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt in ein Wohngebäude in der Kampstraße, in Sulingen. Ob und was entwendet worden ist, ist noch unklar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sulingen, Tel.-Nr. 04271/949-0, entgegen.

Borstel - Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, auf der Bundesstraße 214. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem PKW die B214, in Richtung Borstel. In Höhe Schamwege wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen 21 - Jährigen Kradfahrer aus Varrel. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin des Pkw wurde leicht verletzt. Es erfolgte eine Vollsperrung der B 214 für die Verkehrsunfallaufnahme. Der Schaden beläuft sich über ca. 7.000 Euro.

Scholen - Unerlaubte Entsorgung von Bauschutt

An mehreren Orten entsorgten bislang unbekannte Täter ihren Bauschutt in der Feldmark von Scholen. Der Tatzeitraum kann bislang nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise werden durch die Polizei in Sulingen, Tel.-Nr. 04271 / 949- 0, entgegengenommen.

Bruchhausen-Vilsen - Zigarettenautomat aufgebrochen

An der Bahn in Uenzen wurde in der Zeit von Ostermontag, gegen 20:30 Uhr, auf Dienstag, gegen 8:00 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Hierbei wurden alle Zigarettenpackungen entwendet. Die Höhe des Schadens steht bislang noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel.-Nr. 04252 / 938250, entgegengenommen.

Stuhr/Brinkum - Diebstahl aus Wohnhaus

Am 19.04.2022, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:45 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter über die Terrassentür unbefugt in ein Wohnhaus in Stuhr, Auf dem Steinkamp. Der/die Täter/in ging nach Betreten des Wohnhauses gezielt in das Schlafzimmer. Dort wurde hochwertiger Schmuck entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise werden durch die Polizei in Weyhe, Tel. - Nr. 0421 / 8066-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell