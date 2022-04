Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, versuchter Raubüberfall, Polizei sucht Zeugen - Verkehrsunfälle mit Verletzten in Sulingen und Stuhr ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl

In der Zeit von Freitag bis Samstag letzter Woche entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Wintergarten in Sulingen, Zum Mühlenteich, mehrere Gartengeräte, Ferngläser und andere Kleingegenstände im Wert von ca. 500 Euro.

Sulingen - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Unbekannte beschmierten im Zeitraum der Osterferien die rückwärtige Gebäudeseite der Grundschule Sulingen, Am Deepenpool, mit mehreren Schriftzügen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am gestrigen Mittag in Sulingen auf der Diepholzer Straße (B 214). Hierbei fuhr der 31-jährige Fahrer eines Opel Astras auf den Pkw einer 48-jährigen Fahrerin auf, nachdem diese nach rechts auf die Diepholzer Straße auffahren wollte und aufgrund eines Verkehrszeichens zunächst angehalten hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 23-jährige Beifahrerin der 48-Jährigen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nur ein geringer Sachschaden.

Diepholz - Versuchter Raubüberfall / Polizei sucht Zeugen

Bereits am Karfreitag (15.04.22) gegen 02.55 Uhr wurde ein 29-Jähriger von drei Tätern überfallen. Die Täter sprachen den 29-Jährigen in der Prinzhornstraße in Höhe des Hotels "Villa Prinzhorn" an und fragten nach Busgeld. Als sie an der Kleidung rissen, konnte sich der 29-Jährige losreißen. Die drei Täter flüchteten daraufhin zu Fuß ohne Beute. Alle drei Täter sollen ca. 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Alle trugen einen Bart, dunkle Kleidung und Kapuzenpullis. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Lemförde - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in Lemförde, Untere Bergstraße, eingebrochen. Sie drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten danach unerkannt. Über Diebesgut ist noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stemshorn - Verkehrsunfall

Gegen 14.30 Uhr am gestrigen Mittwoch wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B 51 Einmündung Kiebitzstraße ein Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der 56-jährige Fahrer fuhr auf der B 51 und wollte eine landwirtschaftliche Zugmaschine überholen. Er übersah dabei, dass der 37-jährige Fahrer der Zugmaschine nach links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten und der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Ob der Fahrer der Zugmaschine den Fahrtrichtungsanzeiger betätigte und seine Abbiegeabsicht ankündigte wird von der Polizei untersucht. Der gesamte Schaden wird auf rund 7000 Euro beziffert.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 14:45 Uhr kam es in der Blockener Straße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 24-jähriger Bremer befuhr den Brookdamm in Fahrtrichtung Blockener Straße. Er beabsichtigte die Blockener Straße zu überqueren und auf die gegenüberliegende Einfahrt zu fahren. Dabei übersah er eine 50-jährige Stuhrerin mit ihrem VW Polo. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bassum - Diebstahl aus Neubau

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 19:45 Uhr gelangten Unbekannte durch die geöffnete Hauseingangstür eine Neubauwohnung in Bassum, Brakstraße. In der Wohnung fanden der oder die Täter einen Schlüssel und öffneten damit einen abgeschlossenen Raum, aus dem er aus einem Portemonnaie das gesamte Bargeld entnahm. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Asendorf - Drogenfund im Pkw

Ein 20-jähriger Schwafördener geriet in der Nacht zu Donnerstag gegen 00.30 Uhr in Asendorf auf der B 6 mit seinem Pkw in eine Polizeikontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 20-Jährige unter dem Einfluß von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hat. Ein Test verlief positiv, daher musste der 20_jährige eine Blutprobe abgeben. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Pkw wurden weitere Drogen gefunden und beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann mit sofortiger Wirkung untersagt.

