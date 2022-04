POL-PDLU: Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Speyer (ots) - Am Abend des 02.04.2022 wurde ein 52-jähriger Speyrer mit seinem PKW durch eine Polizeistreife in der Kämmererstraße in Speyer kontrolliert. Der Fahrer fuhr teilweise Schlangenlinien und reagierte zunächst nicht auf Anhaltesignale. Der Grund hierfür dürfte lag an der Alkoholisierung des Mannes - Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,17 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der ...

