POL-D: Düsseldorf - Aufzüge und Kundgebungen in der Landeshauptstadt verliefen am Samstag ohne Störungen - Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall in Heerdt - 84-jährige Fußgängerin stirbt an der Unfallstelle - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an Samstag, 19. März 2022, 16:25 Uhr Bei einem Verkehrsunfall heute Nachmittag in Heerdt wurde eine 84-jährige Fußgängerin aus Düsseldorf so schwer ...

mehr