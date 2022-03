Düsseldorf (ots) - +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Wuppertal - A 1 in Richtung Dortmund - Nach Sachschadensunfall - 40-Tonner brennt aus - Aufwendige Bergung - Lange Sperrung - Verkehrsstörungen dauern an Donnerstag, 17. März 2022 - seit 00:00 Uhr Nach dem Brand eines 40-Tonners in der Nacht auf der A 1 bei ...

mehr