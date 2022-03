Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach vermisster 13-Jährigen

Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Düsseldorf (ots)

Das Mädchen aus dem Neusser Stadtteil Erfttal war am Donnerstag (17.03.) mit Freunden in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs. Gegen 21:20 Uhr trennte sie sich am dortigen Hauptbahnhof von den Freunden und sagte, dass sie nach Hause fahren werde. Sie soll in eine Bahn nach Neuss, die nicht näher bezeichnet werden kann, gestiegen sein und wird seitdem vermisst.

Ihre Familie macht sich große Sorge um die sonst als zuverlässig geltende 13-Jährige und schaltete die Polizei ein. Diese sucht mit großem Aufwand nach der Vermissten und ging einigen zunächst vielversprechenden, aber letztlich leider erfolglosen Hinweisen nach.

Um alle Möglichkeiten bei der Suche auszuschöpfen, veröffentlicht das zuständige Kriminalkommissariat 21 nun ein Bild des Mädchens und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Vermisstenfahndung.

Die 13-Jährige ist etwa 160 Zentimeter groß, hat dunkle lange Haare, trug bei ihrem Verschwinden eine blaue Jeans (Schlaghose), ein weißes Shirt, eine schwarze Trainingsjacke und weiße Nike-Schuhe mit blauem Nike-Logo.

Ein Bild der Vermissten ist (solange die Öffentlichkeitsfahndung aufrechterhalten wird) unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/76075

Hinweise werden an die 02131 300-0 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell