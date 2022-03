Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Wintergarten auf

Kaarst (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Straße "Broicherseite" wurde am Donnerstag (17.03.), in der Zeit von 09:00 bis 16:30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Unbekannte hatten zunächst die Tür eines Wintergartens aufgehebelt und anschließend die Verglasung einer Terrassentür zum Wohnhaus eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter keine Beute.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Unter der Rufnummer sind auch die Experten vom Kommissariat Prävention erreichbar, die wissen, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor Einbrüchen zu schützen.

