Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch

Bild-Infos

Download

Jüchen (ots)

In der Zeit von Mittwoch (16.03.), 18:00 Uhr, bis Donnerstag (17.03.), 18:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Lindenhof". Unbekannte hatten erfolglos versucht, ein Fenster und eine Terrassentür aufzuhebeln.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Unter der Rufnummer sind auch die Experten vom Kommissariat Prävention erreichbar, die wissen, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor Einbrüchen zu schützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell