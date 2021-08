Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.08.2021

Eschwege (ots)

Unwetter; Feuerwehr befreit Fahrbahn bei Mitterode von Schlamm und Geröll

Nach starken Regenfällen am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr auf die Bundesstraße B 27 zur Autobahnbaustelle bei Sontra-Mitterode ausrücken, da Geröll und Schlamm auf die Fahrbahn gespült worden waren. Die Räumungsarbeiten waren aber relativ schnell erledigt, so dass es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs kam.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel; Schaden 700 Euro

Am Sonntagabend gegen 20.05 Uhr hat eine 54-jährige Autofahrerin aus Wanfried bei einem Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden von insgesamt 700 Euro entstand. Die Frau war in Eschwege auf der Bahnhofstraße in Richtung Schloßplatzkreuzung unterwegs und wollte kurz vor der Ampelkreuzung vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah die Frau auf dem rechten Fahrstreifen einen in gleicher Richtung fahrenden 24-jährigen Autofahrer aus Sontra. Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 500 Euro, das andere Fahrzeug wurde mit 200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Vorfahrt genommen

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Großalmerode hat am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr einem ebenfalls aus Großalmerode stammenden 18-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau wollte zwischen Großalmerode und Trubenhausen von der Thomasmühle kommend auf die B 451 auffahren und missachtete dabei den bevorrechtigten jungen Autofahrer, der auf der B 451 von Trubenhausen in Richtung Großalmerode unterwegs war. Die Frau wich noch aus, prallte dabei aber gegen die dortige Leitplanke, wodurch Sachschäden am Pkw der Frau und der Leitplanke entstanden, die aber noch nicht beziffert sind.

Unbekannte beschädigen geparkten BMW; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Sonntag 15.00 Uhr haben unbekannte Täter einen blauen BMW 318i beschädigt. Das Auto stand in Eschwege in der Straße "Am weißen Stein" geparkt. Die Täter zerkratzten mittels eines spitzen Gegenstandes die Fahrertür, die beiden hinteren Türen und die Heckklappe. Der Schaden an dem Pkw wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Autofahrerin fährt über Verkehrsinsel; Schaden 1200 Euro

Ein Schaden von 1200 Euro entstand am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eschwege im Bereich Schildgasse/Ecke Schloßplatz. Gegen 15.15 Uhr wollte eine 36-jährige Autofahrerin aus Zwickau von der Schildgasse nach links in die Straße Schloßplatz einbiegen, wobei die Frau offenbar aus Unachtsamkeit die dortige Verkehrsinsel übersah und überfuhr. Dabei verursachte die Frau einen Schaden von 200 Euro an der dortigen Beschilderung. Zudem entstand ein Schaden von 1000 Euro an ihrem eigenen Pkw.

Autofahrerin kollidiert mit geparkten Anhänger; Schaden 1200 Euro

Eine 52-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf hat am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr einen Unfall verursacht, als die Frau in Bad Sooden-Allendorf vom Parkplatz eines Kreditinstituts nach rechts in die Waldisstraße einbiegen wollte. Dabei kollidierte sie aus Unachtsamkeit mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und verursachte einen Schaden von insgesamt 1200 Euro.

Diebstahl von E-Bike (Pedelec); Schaden 3700 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Eschweger Ortsteil Oderdünzebach ein grünes Pedelec der Marke Cube (Modell: Stereo-Hybrid 120 EXC 500) im Wert von 3700 Euro von einem Privatgrundstück in der Felsstraße geklaut. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Treppengeländer gesichert vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Die Tat geschah am Samstagabend zwischen 19.15 Uhr und 20.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte klauen Gitarre und Brieftasche; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Diebstahls in zwei Fällen aufgenommen, die sich offenbar im Rahmen einer privaten Feierlichkeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Garten in der Straße "Am Stieg" ereignet haben. Zwischen 20.00 Uhr und 23.30 Uhr wurde eine schwarze Geldbörse mit diversen Ausweisdokumenten, Personalausweis, Kreditkarten und Bargeld geklaut. Der Stehlwert beträgt 350 Euro. Die Geldbörse war auf einem Pkw-Anhänger unter einem Carport abgelegt. Außerdem wurde von dem gleichen Gartengrundstück am Sonntagmorgen zwischen 03.30 Uhr und 09.00 Uhr eine Gitarre (eine Elite Ovation Standard Gitarre) im Wert von 500 Euro geklaut, die neben einem Pavillon abgestellt war. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

