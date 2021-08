Polizei Eschwege

POL-ESW: Wohnhauseinbruch in Oberhone ist aufgeklärt; Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige; gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Der Einbruch in ein Wohnhaus im Eschweger Ortsteil-Oberhone, der letzte Woche Freitag zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr verübt worden war, ist geklärt. Ermittlungen der Eschweger Kriminalpolizei führten zu zwei tatverdächtigen Kindern aus Eschwege, die den Einbruch, bei dem u.a. ein Tresor mit mehreren tausend Euro erbeutet worden war, gegenüber den Ermittlern gestanden haben.

Das geschädigte Ehepaar aus Oberhone hatte am Freitag vergangener Woche einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus in der Hintergasse zur Anzeige gebracht. Die bis dato Unbekannten hatten sich gewaltsam über die Hauseingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten des Hauses verschafft und aus der Küche ein iPhone geklaut. Außerdem hatten die Täter aus der oberen Etage noch einen Würfeltresor mit Bargeld und diversen privaten Unterlagen entwendet.

(s. Pressemeldung vom 14.08.2021)

>iPhone bei Wohnungsdurchsuchung aufgefunden

Nach dem Einbruchsdiebstahl hatte das Fachkommissariat für Eigentumskriminalität von der Kriminalpolizei in Eschwege die weiteren Ermittlungen übernommen. Durch die Befragung von Zeugen und letztlich auch über das geklaute iPhone kamen die Ermittler dann auf die richtige Spur. Durch die von den Besitzern veranlasste technische Ortung ihres iPhones und weitere Ermittlungsmaßnahmen konnte schließlich die Örtlichkeit herausgefunden werden, wo das Mobiltelefon betrieben wird.

Auf Anordnung eines Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Kassel durchsuchten die Beamten der Eschweger Polizei daraufhin noch am vergangenen Sonntagnachmittag eine Wohnung in Eschwege, was sowohl zum Auffinden des iPhones, letztlich aber auch zu den beiden Tatverdächtigen führte. Hiernach handelt es sich um zwei 11 und 13 Jahre alten Jungen aus Eschwege. Diese hatten das iPhone und den Tresor bei dem Einbruch erbeutet, waren dann aber letztlich an dem Versuch gescheitert, den Tresor abseits der Tatörtlichkeit gewaltsam zu öffnen. Die beiden Tatverdächtigen hatten den Tresor daher in der Feldgemarkung zurückgelassen, ohne an den Inhalt gelangt zu sein.

>Spaziergänger findet Tresor in der Feldgemarkung

Parallel zu den laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei fand ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr dann den geklauten Tresor in der Feldgemarkung Oberhone und meldete dies der Eschweger Polizei. Die verständigten Beamten suchten daraufhin den Fundort auf und nahmen den Tresor spurenschonend in amtliche Verwahrung.

>Geschädigtes Ehepaar hat Diebesgut zurück

Die gesamte Beute aus der Tat ist nach Auskunft des zuständigen Fachkommissariats für Eigentumskriminalität mittlerweile wieder an das geschädigte Ehepaar ausgehändigt worden.

Die von der Kripo aufgenommenen Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung werden jetzt zum Abschluss gebracht. Aufgrund des Alters haben die Kinder jedoch strafrechtlich keine Sanktionen zu erwarten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Staatsanwaltschaft Kassel; Thöne, Oberstaatsanwalt

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell