Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 7500 Euro Geldstrafe - gesuchter Steuerhinterzieher im Fernverkehrszug festgenommen

Basel (ots)

Die Bundespolizei nahm einen 37-Jährigen im Fernverkehrszug fest. Der Mann wurde wegen Steuerhinterziehung mit Haftbefehl gesucht und versuchte in die Schweiz auszureisen. Nun sitzt er zur Verbüßung der 250-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 37-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am späten Samstagabend (08.01.2022) in einem Fernverkehrszug im Badischen Bahnhof von der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), aus deutscher Bundespolizei und Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, kontrolliert. Bei der Überprüfung mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich heraus, dass der 37-Jährige von einem deutschen Gericht gesucht wurde. Bereits im Jahr 2020 wurde der Mann wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 7500 Euro verurteilt. Da er jedoch die Summe nie bezahlte, schrieb ihn das Gericht zur Fahndung aus und er wurde mit Haftbefehl gesucht. Da die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht bezahlt werden konnte, nahm die Bundespolizei den Mann fest und lieferte ihn zur Verbüßung der 250-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

