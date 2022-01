Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Festnahmen in Weil am Rhein

Weil am Rhein (ots)

Bundespolizei und Zoll konnten am Montag und in der Nacht zum Dienstag zwei Personen in Weil am Rhein festnehmen. Beide Männer waren mit Haftbefehlen gesucht worden. Da sie die geforderten Geldstrafen nicht begleichen konnten wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Am Montagmorgen (03.01.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 42-Jährigen in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass fünf Ausschreibungen gegen den Mann vorlagen. Wegen Erschleichen von Leistungen war der 42-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt worden. Ersatzweise drohte ihm eine 50-tägige Freiheitsstrafe. Zudem bestanden zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung wegen Hausfriedensbruch und zwei wegen Erschleichen von Leistungen.

Der zweite Mann, ein 46-Jähriger, wurde in der Nacht zum Dienstag durch Kräfte des Zoll bei der Kontrolle eines Fernbusses am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn kontrolliert. Bei der Überprüfung des senegalesischen Staatsangehörigen wurde ein Strafvollstreckungshaftbefehl festgestellt und der Mann an die Bundespolizei übergeben. Der 46-Jährige war wegen einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 1335 Tagen oder 89 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Da beide Männer die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen konnten wurden sie durch die Bundespolizei in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell