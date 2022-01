Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Feuerlöscher in S6 versprüht

Schopfheim (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall, bei dem aus einer Gruppe heraus ein Feuerlöscher in der S6 versprüht worden sein soll.

Am Sonntagabend (02.01.2022) wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass aus einer Gruppe von ca. 10 Personen heraus ein Feuerlöscher in einer S6 versprüht worden sein soll. Der Vorfall soll sich gegen 21:14 Uhr in der S6 87862 von Basel in Richtung Zell im Wiesental ereignet haben. Nach dem Versprühen wäre die Gruppe am Bahnhof Schopfheim ausgestiegen. Trotz Fahndungsmaßnahmen durch das Polizeirevier Schopfheim konnten keine möglichen Tatverdächtigen mehr angetroffen werden.

Die Bundespolizei hat wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

