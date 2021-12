Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Motorradfahrer flüchtet ohne Führerschein

Am Montag versuchte ein Mann in Laupheim der Polizei zu entwischen.

Ulm (ots)

Ein 22-Jähriger fiel der Polizei gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad auf. Er fuhr unsicher und das Kennzeichen an seinem Fahrzeug fehlte. Die Beamten wollten ihn und seine Kawasaki am Marktplatz anhalten. Der Mann reagierte nicht auf die Signale. Mit hoher Geschwindigkeit versuchte er zu flüchten. An der Eugen-Bolz-Straße brachten die Polizisten den Motorradfahrer zum Halten und nahmen ihn vorläufig fest. Wenig später stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis der Polizei: Rund um die Uhr kontrolliert die Polizei auf den Straßen, zur Sicherheit aller. Dazu gehört auch zu prüfen, ob jemand einen Führerschein besitzt, wenn er oder sie Auto fährt. Denn Autofahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Auto fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

