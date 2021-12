Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Pärchen ohne Führerschein

Zweimal hintereinander kontrollierte die Polizei in Donzdorf ein Auto.

Ulm (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Polizei einen Fiat in Donzdorf angehalten. Die Fahrerin konnte keinen Führerschein vorzeigen, versicherte aber, einen solchen zu besitzen. Den Nachweis blieb sie der Polizei schuldig. Die Ermittlungen ergaben später, dass sie gar keinen Führerschein hat. Am frühen Freitag bemerkte die Streife das Auto wieder, als es durch Donzdorf gelenkt wurde. Jetzt saß ein Bekannter der Frau am Steuer. Auch er hat keinen Führerschein, wie sich während der Kontrolle herausstellte. Beide sehen jetzt Strafanzeigen entgegen.

Hinweis der Polizei: Rund um die Uhr kontrolliert die Polizei auf den Straßen, zur Sicherheit aller. Dazu gehört auch zu prüfen, ob jemand einen Führerschein besitzt, wenn er oder sie Auto fährt. Denn Autofahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Auto fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell