Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Teleskopschlagstock im Fernzug sichergestellt

Bad Krozingen (ots)

Die Bundespolizei konnte bei einer Kontrolle in einem Fernzug bei einem 26-Jährigen einen Teleskopschlagstock sicherstellen. Wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Montagabend (03.01.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 26-Jährigen in einem Fernzug von Basel in Richtung Freiburg. Bei der Kontrolle auf Höhe Bad Krozingen stellte die Streife fest, dass der deutsche Staatsangehörige auf dem Sitz neben sich einen Teleskopschlagstock liegen hat. Bei einem Teleskopschlagstock handelt es sich um eine Waffe, für die ein Mitführverbot besteht. Der Teleskopschlagstock wurde daher durch die Streife sichergestellt und gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell