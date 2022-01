Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall am Bahnhof Efringen-Kirchen

Efringen-Kirchen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall am Neujahrstag am Bahnhof Efringen-Kirchen, bei dem eine 21-Jährige geschlagen worden sein soll. Insbesondere Hinweise zu einem Fahrzeug werden gesucht.

Am Neujahrstag gegen 13:10 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Vorfall am Bahnhof Efringen-Kirchen informiert. Ein Zeuge war durch eine 21-Jährige angesprochen worden, die ihm mitteilte, dass sie am Bahnhof durch einen Mann geschlagen worden wäre. Der Mann wäre anschließend mit einem Zug in Richtung Basel geflüchtet. Die Geschädigte wies leichte Verletzungen auf, die vorsorglich im Krankenhaus untersucht wurden. Durch die Bundespolizei konnte bislang ermittelt werden, dass die Frau und der Tatverdächtige sich wohl bereits gegen 12:30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Efringen-Kirchen aufgehalten haben. Zum Bahnhof sind die Beiden wohl mit einem grauen oder silbernen Cabriolet, vermutlich Peugeot, älteres kleineres Modell gebracht worden.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Wem ist am Neujahrstag zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr am und um den Bahnhof Efringen-Kirchen eine Frau und ein Mann, beide dunkelhaarig, aufgefallen? Die Personen könnten den Eindruck eines Paares vermittelt haben. Wem ist im besagten Zeitraum ein graues oder silbernes Cabriolet, vermutlich Peugeot, älteres kleineres Modell am und um den Bahnhof Efringen-Kirchen aufgefallen? Personen die den Vorfall beobachtet haben oder Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen können werden gebeten sich unter 07628 8059 0 mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell