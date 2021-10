Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit flüchtendem PKW

Mutterstadt (ots)

Bereits am frühen Morgen des 22.10.2021 ereignete sich gegen 06:30 Uhr an der Einmündung Schifferstadter Straße / Landesstraße 524 ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Schifferstadter Straße in Richtung der genannten Einmündung und beabsichtigte nach links in Richtung Bundesstraße (B) 9 abzubiegen. Hierbei missachtete der PKW-Fahrer den aus Richtung B9 kommenden, bevorrechtigten 54-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich am Bein. Der PKW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Laut Zeugen soll es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben. An der Unfallstelle konnten auch Fahrzeugteile aufgefunden werden. Noch am selben Morgen, gegen 07:30 Uhr, meldet sich der 22-jährige PKW-Fahrer und gibt an, dass er möglicherweise einen Wildunfall in Mutterstadt hatte. Auf der Dienststelle konnten am PKW korrespondierende Unfallschäden zu dem Unfall mit dem Motorrad festgestellt werden. Hierauf gab der Fahrer an, am Morgen an der besagten Einmündung abgebogen zu sein, einen Unfall habe er aber nicht bemerkt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

