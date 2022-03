Polizei Düsseldorf

POL-D: +Folgemeldung+ - Grevenbroich - A46 Richtung Düsseldorf - Schwerer Unfall in Höhe Raststätte Vierwinden - Drei Personen verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 16. März 2022, 08:12 Uhr

Wie bereits mit Meldung von 9:53 Uhr berichtet, prallten heute Morgen aus bislang ungeklärter Ursache auf der A46 Richtung Düsseldorf in Höhe der Raststätte Vierwinden mehrere Fahrzeuge zusammen. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5171979

Den ersten Unfallermittlungen zufolge prallte ein 59-Jähriger aus Monheim aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Sattelzug auf das Heck eines vor ihm am Stauende stehenden Lkw eines 52-Jährigen aus Jülich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw des Jülichers auf einen vor ihm stehenden Jeep eines 60-Jährigen aus Neuss geschoben. Der Jeep des Neussers wurde wiederum auf einen vor ihm stehenden Lkw-Zug eines 45-Jährigen aus Polen gedrückt. Der 52-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Der 60-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige aus Monheim wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sperrmaßnahmen dauern momentan noch an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle möglichst großräumig zu umfahren. Es ist weiterhin mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Der Verkehr staut sich gegenwärtig auf bis zu neun Kilometer zurück. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 200.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell