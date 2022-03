Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Taschendiebstähle

Ludwigshafen (ots)

Am 28.02.2022, gegen 09:20 Uhr, war eine 74-Jährige in einem Supermarkt im Londoner Ring einkaufen. Als sie sich an einem Regal nach unten gebeugt hätte, um etwas aus einem Regal zu nehmen, seien viele Menschen um sie herum gewesen. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen worden war.

Am 28.02.2022, gegen 18:30 Uhr, war eine 45-Jährige in einem Supermarkt in der Ludwigstraße einkaufen. Nachdem an einer Engstelle im Kassenbereich ein Unbekannter sich an ihr vorbei drückte, musste sie feststellen, dass ihr Handy nicht mehr in ihrer Jackentasche war.

Am 28.02.2022, gegen 11:00 Uhr, war eine 70-Jährige in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße einkaufen. Dort wurde ihre Geldbörse gestohlen. Ein paar Stunden später musste sie zudem feststellen, dass die unbekannten Täter mehrere hundert Euro von ihrem Konto abgebucht hatten. Im Laufe des Tages meldete sich ein Finder, der der 70-Jährigen die Geldbörse zurück gab. Die EC-Karte fehlte jedoch.

Am 28.02.2022, gegen 16:30 Uhr, ging ein 82-Jähriger nach seinen Einkäufen zur Bank am Hans-Warsch-Platz, um Geld abzuheben. Seinen Geldbeutel hatte er in den Korb seines Rollators gelegt. Auf dem Hans-Warsch-Platz wurde er von einer unbekannten Frau angesprochen, die etwa 1,70 m groß war und kurze braune Haare hatte. Sie fragte ihn nach einer Zigarette. Als er antwortete, er habe keine Zigaretten, ging die Frau weiter. Zu Hause stellte er dann fest, dass seine Geldbörse fehlte.

Die Polizei rät:

Tragen Sie am Besten Geld, Kreditkarten, Ausweise und andere Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.

Sobald Sie bemerken, dass Ihre Kreditkarten gestohlen wurden, lassen Sie sie sperren.

