Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 81-Jähriger verliert Kontrolle und fährt gegen Ampel

Ludwigshafen (ots)

Am 28.02.2022, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Auto auf der Meckenheimer Straße in Richtung Maudacher Straße. An der Kreuzung Meckenheimer Straße / Maudacher Straße kam er in der dortigen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und stieß an die dortige Ampel. Der 81-Jährige verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell