Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verstöße gegen Sozialvorschriften

A61/Armsheim (ots)

Erhebliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 36-jährigen Fahrer eines Lang-LKW fest. Die Beamten kontrollierten den LKW und den Fahrer am 15.09.2021 um null Uhr auf dem Parkplatz Menhir an der A61 bei Armsheim. In der Summe muss der Fahrer nun mit Bußgeldern in Höhe von etwa 2000 Euro rechnen.

