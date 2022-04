Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Festnahme nach Containeraufbruch - Hüde, Suche mit Polizeihubschrauber - Stuhr, Fußgänger verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Festnahme nach Containeraufbruch

In der Nacht zum Freitag gegen 01.20 Uhr löste die Alarmanlage des Kühlcontainers eines Lebensmittelmarktes in Sulingen, Berliner Straße, aus. Die sofort eingesetzte Polizeistreife traf am Lebensmittelmarkt zwei, der Polizei nicht unbekannte, tatverdächtige Männer im Alter 40 und 48 Jahren an. Diese hatten bereits das Vorhängeschloss des Kühlcontainers aufgebrochen und waren gerade damit beschäftigt, sich an der gelagerten Ware zu bedienen. Beide Tatverdächtige wurden festgenommen. Sie standen unter Alkoholeinwirkung und führten diverses Aufbruchswerkzeug mit sich. Nach einer Blutprobe und der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, darunter die Einleitung eines Strafverfahrens, wurden die beiden Männer wieder nach Hause entlassen.

Ehrenburg - illegale Abfallentsorgung (Foto)

In der Zeit vom 07.04.22 bis zum 21.04.22, vermutlich aber am Osterwochenende, haben Unbekannte rund 1 Kubikmeter asbesthaltigen Abfall in der Feldmark zwischen Schweringhausen und Wietinghausen illegal entsorgt. Die asbesthaltigen Zementplatten und einige Dachziegeln waren einem Mitarbeiter des Bauhofes aufgefallen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Hüde - Suche mit Hubschrauber

Gegen 21.00 Uhr am gestrigen Abend meldeten Spaziergänger in Hüde, Am Ochsenmoor, eine abgeschossene Leuchtrakete vom Dümmer See. Die eingesetzte Polizeistreife konnte zusammen mit den Anrufern auf dem Dümmer nichts ausfindig machen. Aufgrund der beginnenden Dunkelheit wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der den See absuchen sollte. Auch die Wärmebildkamera des Hubschraubers konnte auf dem See keine Personen oder leere Boote feststellen. Die Suche wurde daher gegen 23.00 Uhr eingestellt.

Stuhr - Fußgänger verletzt

Ein 76-jähriger Fußgänger wollte in Brinkum, Syker Straße, am Donnerstag gegen 10.40 Uhr zwischen einem Linienbus und einem geparkten Pkw hindurch die Syker Straße überqueren. Er stolperte und fiel gegen den Pkw eines 78-Jährigen, der auf der Syker Straße fuhr. Der 76-Jährige verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell