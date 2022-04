Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 24.04.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren unter Drogeneinfluß In Eydelstedt wurde ein 20-jähriger junger Mann aus Drebber fahrend mit seinem PKW angetroffen. Während der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Der 20-jähirge räumte zudem den Konsum von Drogen ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

PK Sulingen

Sulingen

Schwerer Verkehrsunfall in Sulingen

Eine 18Jährige PKW- Fahrerin befuhr die Bundesstraße 61 aus Richtung Bassum und wollte nach links in die Bassumer Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigen PKW eines 86Jährigen aus Minden. Beide Fahrzeuge stießen frontal ineinander. Die beiden Fahrzeugführer wurden teils mit lebensgefährlichen Verletzungen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Hannover und Minden verbracht. Der Schaden an den PKW wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt.

Sperrmüllablagerung in Rathlosen

Unbekannte entsorgten diversen Sperrmüll wie Matratzen, Dachrinnen und Plastikblumenkästen an dem Waldweg zum Waldkindergarten in Rathlosen. Derzeit ist unbekannt, seit wann der Sperrmüll dort liegt. Bekannt geworden ist, dass Eltern, die ihre Kinder zum dortigen Waldkindergarten bringen, bereits seit mindestens zwei an den Sperrmüllhaufen vorbeifahren. Wer Hinweise geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Sulingen unter 04271-9490.

PK Weyhe + PK Syke

---Fehlanzeige---

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell