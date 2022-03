Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Ingewahrsamnahme rettet Leben+++

Oldenburg (ots)

Mit einem eher ungewöhnlichen Fall musste sich die Polizei Westerstede am späten Mittwochnachmittag beschäftigen. Eine 35jährige Westerstederin erscheint auf der Wache und gibt an, dass ihr ein bunter Vogel zugeflogen sei. Diesen habe sie eingefangen und versucht irgendwo unterzubringen, was jedoch nicht gelungen sei. Die Polizei sei nun ihre letzte Hoffnung. Der Vogel wurde somit zunächst polizeilich in Gewahrsam genommen und anschließend einem örtlichen Vogelzüchter übergeben. Dieser identifizierte den Vogel als "Gouldamadine", einem Vogel aus der Gruppe der Prachtfinken, der ursprünglich aus Australien stammt und somit wärmere Gefilde gewohnt ist. Die Nacht im Freien, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, hätte der Vogel nicht überlebt. Der Vogel verbleibt zunächst bei dem Züchter, wo er durch den Besitzer abgeholt werden kann. Der Besitzer wird gebeten, sich unter der bekannten Nummer mit der Polizei in Verbindung zu setzen, die einen Kontakt mit dem Züchter herstellen kann. (205704)

