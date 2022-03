Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Einschleichdiebstahl in Friedrichsfehn

Oldenburg (ots)

Am 01.03.22, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, verschafft sich ein unbekannter Täter durch die unverschlossene Hauseingangstür Zutritt in ein an der Dorfstraße in Höhe der dortigen Grundschule gelegenes Einfamilienhaus. Im Haus durchsucht der Täter das Schlafzimmer und entwendet mehrere Schmuckgegenstände. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 in Verbindung.

