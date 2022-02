Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versammlungen in der Stadt Oldenburg sowie in Bad Zwischenahn +++

Oldenburg (ots)

In der Stadt Oldenburg und in Bad Zwischenahn ist es auch an diesem Montag zu vereinzelten Versammlungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona-Pandemie gekommen. Die Versammlungen wurden von Einsatzkräften der Oldenburger Polizei sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (Bereitschaftspolizei) begleitet.

Bereits gegen 16 Uhr fanden sich auf dem Oldenburger Schlossplatz bis zu 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer zuvor bei der zuständigen Behörde angezeigten Versammlung ein, um gegen die regelmäßigen Aufmärsche der Kritiker der Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Der Aufzug setzte sich um 16.30 Uhr in Bewegung und erreichte nach einem Marsch um die Oldenburger Innenstadt gegen 17 Uhr wieder den Ausgangsort. Dort wuchs die Anzahl der Teilnehmenden auf bis zu 150 Personen an.

Etwa 300 Teilnehmer einer nicht angezeigten Versammlung von Gegnern der Corona-Politik kamen gegen 18 Uhr auf dem Oldenburger Schlossplatz zusammen. Die Gruppe setzte sich um 18.15 Uhr zu einem Marsch um den Wallring in Bewegung und erreichte eine Stunde später wieder den Schlossplatz, wo sich die Versammlung gegen 19.15 Uhr schließlich auflöste.

Ebenfalls um 18 Uhr versammelten sich auf dem Marktplatz in Bad Zwischenahn bis zu 110 Personen, um ihre Kritik an den geltenden Corona-Bestimmungen zum Ausdruck zu bringen. Auch diese Versammlung war nicht ordnungsgemäß angezeigt. Nach einem Aufzug durch die Gemeinde Bad Zwischenahn erreichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen 19 Uhr wieder den Marktplatz.

Alle Veranstaltungen verliefen weitgehend störungsfrei. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten nur in wenigen Fällen Verstöße gegen die Maskentragepflicht fest. Die Beamten leiteten gegen die betroffenen Personen entsprechende Bußgeldverfahren ein und schlossen sie von der weiteren Teilnahme an der Versammlung aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell