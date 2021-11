Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Plasch/ Schwarzer Ford Kuga gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Nacht zu Montag (22.11.21) haben unbekannte einen schwarzen Ford Kuga gestohlen. Das Auto stand unter einem Carport an der Straße Plasch. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 Uhr am Sonntag (21.11.21) und 6.45 Uhr am Montag (22.11.21). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell