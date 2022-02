Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Wiefelstede leicht verletzt+++

Oldenburg (ots)

Lediglich leichte Verletzungen trug ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall davon, der sich am Mittwoch gg. 15:50 Uhr in Wiefelstede an der Einmündung Hauptstraße / Rasteder Straße (Nutteler Dreieck) ereignet hat. Der 85jährige Fußgänger aus Wiefelstede wollte an der Fußgängerfurt Hauptstraße, kurz vor der Einmündung Rasteder Straße, die Fahrbahn überqueren. Sein mitgeführtes Fahrrad schob er. Beim Betreten der Fahrbahn achtete er wohl nicht auf Fahrzeugverkehr. Er übersah einen für ihn von links kommenden Ford Transit, dessen 29jähriger Fahrer mit dem Fahrzeug in Richtung Bokel unterwegs war. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung gelang es dem Fahrzeugführer nicht mehr, einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu verhindern. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt nach ersten Erkenntnissen trotz des starken Anpralls lediglich leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell