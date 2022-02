Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl am Herrenweg - Rucksack entrissen +++

Oldenburg (ots)

Eine 52-jährige Radfahrerin ist am Dienstagabend Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Die Oldenburgerin hatte die Tat anschließend bei der Polizei angezeigt.

Die Frau war am Dienstag gegen 21.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Herrenweg in Richtung Schulstraße unterwegs. Dabei hatte sie ihren Rucksack in einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads deponiert. Kurz vor der Einmündung in die Schulstraße sei die 52-Jährige plötzlich ins Straucheln gekommen. Als sie sich umdrehte, habe sie einen unbekannten Jugendlichen bemerkt, der an dem Rucksack zog. Der Oldenburgerin sei es noch kurz gelungen, den Rucksack festzuhalten, da dieser sich offenbar am Fahrradkorb festgehakt hatte.

Der unbekannte Täter habe der Frau die Tasche jedoch schließlich aus der Hand reißen können. Anschließend sei er mit der Beute in Richtung Breslauer Straße geflüchtet. In dem Rucksack befanden sich neben persönlichen Gegenständen und Dokumenten noch Bargeld sowie ein Smartphone.

Es soll sich nach Aussagen des Opfers um einen etwa 15- bis 16-jährigen Jugendlichen mit sportlicher Erscheinung und dunkler Kleidung gehandelt haben.

Die Polizei sucht noch Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (255717)

