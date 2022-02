Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 26-Jähriger randaliert in Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag randalierte ein polizeibekannter 26 Jahre alter Mann in einer Tankstelle in der Schillerstraße in Marbach am Neckar. Er soll gegen 11.15 Uhr mit Flaschen nach Kunden geworfen und Kindern gedroht haben. Beamte des Polizeireviers Marbach am Neckar rückten hierauf zu der Tankstelle aus. Dort trafen sie auf den 26-Jährigen, der sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Im Zuge dessen wurde er in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

