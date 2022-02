Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall aufgrund missachtetem Rotlicht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord. Ein 52-jähriger BMW-Lenker fuhr von Ludwigsburg nach Bietigheim-Bissingen und wollte nach links in Richtung der Bundesautobahn A81 in Fahrtrichtung Heilbronn abbiegen. Der Fahrer missachtete hier das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und versuchte zwischen dem fließenden Verkehr von Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Ludwigsburg die Kreuzung zu passieren. Ein hier auf der linken Fahrspur fahrender 64-jähriger Audi- Lenker leitete beim Erkennen des in den Kreuzungsbereich einfahrenden BMWs sofort eine Vollbremsung ein, welche jedoch nicht mehr ausreichte, um den Unfall zu verhindern. Der Audi kollidierte mit dem BMW auf Höhe der Beifahrertüre. Der 52-jährige BMW-Fahrer konnte leicht verletzt aus dem Fahrzeug aussteigen. Die 41-jährige Beifahrerin des BMWs wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch durch die Feuerwehr Ludwigsburg mit einem Hydraulikschneider aus dem Fahrzeug befreit werden, da ihr rechtes Bein im Fußraum eingeklemmt war. Der Audi-Fahrer sowie seine 60-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Die Beifahrerin wurde trotzdem zur Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer und die Beifahrerin des BMWs wurden ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 7.500 Euro.

