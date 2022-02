Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Versuchter Raub mit Cutter Messer

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde eine 40-jährige Frau in der Tiefgarage an der Endhaltestelle der U6 von einer unbekannten Jugendlichen mit einem Cutter Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Da sich die 40-Jährige wehrte, kam es zu einem Handgemenge in deren Folge sie leicht verletzt wurde. Die Täterin, welche in Begleitung einer weiteren Jugendlichen war, ließ daraufhin von ihrem Vorhaben ab und stieg in die U6 Richtung Stuttgart. Sie war etwa 16-18 Jahre alt und hatte dunkelbraune, lange Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jogginghose mit drei weißen, seitlichen Streifen, einer dunkelblauen Jacke sowie weiße Sportschuhe. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise über Tel.: 0800 1100225.

