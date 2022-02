Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, kam es auf der Aldinger Straße in Fahrtrichtung Grünbühl zu einem Verkehrsunfall. An der Ampel bei der Einmündung zur Straße Am Sonnenberg musste ein 52-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein 61-jähriger Kleinkraftradfahrer nahm dies zu spät wahr und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der 61-Jährige einen Atemalkoholgehalt von 1,9 Promille und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

