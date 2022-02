Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Zeugen gesucht - Fahrrad in Gebüsch geworfen

Ludwigsburg (ots)

Ein Anwohner teilte dem Polizeirevier Leonberg am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr mit, dass er beobachten konnte, wie ein Jugendlicher im Hangweg auf Höhe Haus Nummer 5 ein Fahrrad ins Gebüsch warf. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke "Rockrider", an welchem ein verschlossenes Fahrradschloss angebracht war. Der Jugendliche konnte mit einem geschätzten Alter von 14 Jahren und einer schwarzen Baseball-Cap nur vage beschrieben werden. Der Jugendliche rannte, nachdem er sich des Fahrrades entledigt hatte, in Richtung Kreisverkehr am Industriegebiet weg. Ob der Jugendliche auch der Besitzer des Fahrrades ist oder ob dieses entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung zunächst zum Polizeirevier Leonberg verbracht. Der Besitzer des Fahrrads und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Rufnummer 07152 605 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell