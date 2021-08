Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw bei Unfall aufeinander geschoben

Geilenkirchen (ots)

Weil er den Bremsvorgang der vor ihm fahrenden Pkw zu spät bemerkte, verursachte ein 27-jähriger Hückelhovener am Dienstag (3. August) gegen 16.15 Uhr einen Verkehrsunfall. Dabei fuhr er mit seinem Pkw Honda auf der Straße Am Mausberg gegen einen unmittelbar vor ihm stoppenden Pkw Opel Crossland. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen wiederum auf den davor haltenden Opel Astra geschoben, welcher seinerseits gegen einen noch davor befindlichen Pkw Daimler stieß. Der 31-jährige Daimler-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, alle weiteren Beteiligten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Drei der vier beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße Am Mausberg wurde dafür vorübergehend von der Feuerwehr gesperrt.

Als die eingesetzten Polizeibeamten den Unfall aufnahmen stellten sie fest, dass der 27-jährige Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem war sein Fahrzeug nicht versichert. Die Kennzeichen des Hondas wurden daraufhin entsiegelt und eine Anzeige gegen den Hückelhovener gefertigt.

