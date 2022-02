Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Technischer Defekt verursacht Lkw-Brand

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 1140 zwischen Möglingen und Schwieberdingen zu einem Lkw-Brand. Der 57-jährige Lkw-Lenker fuhr von Ludwigsburg in Richtung Schwieberdingen als plötzlich der Motor des Lkws ausfiel. Als der Fahrer sein Fahrzeug stoppte und ausstieg, konnte er bereits Flammen aus dem Motorraum feststellen. Die Feuerwehr Schwieberdingen konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Der 57-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Führerhaus des Lkws brannte komplett aus. An den geladenen Plastiktransportboxen und dem Anhänger entstand kein Sachschaden. Der Kofferaufbau wurde durch die Flammen äußerlich beschädigt. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 75.000 Euro. Ein Teilstück der Landesstraße 1140 zwischen Möglingen und Schwieberdingen war für die Lösch- und Bergungsarbeiten am Fahrzeug für etwa zwei Stunden gesperrt. Aktuell ist die Fahrbahn in Richtung Ludwigsburg wieder befahrbar. Die Fahrtrichtung Schwieberdingen wird von der Straßenmeisterei Ludwigsburg für Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn weiterhin gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell