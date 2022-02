Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, um 20:00 Uhr, verursachte ein 78-jähriger Fahrer eines silbernen VW Bora alkoholisiert einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Er befuhr in Steinenbronn die Goldäckerstraße von Richtung Schönbuchweg kommend, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort er einen geparkten Mitsubishi. Ohne den Unfall zu melden, setze der VW-Fahrer seine Fahrt in Richtung des Sportplatzes fort. Der Geschädigte konnte zum Unfallzeitpunkt einen Knall wahrnehmen und sah noch einen silbernen Pkw in Richtung des Sportplatzes davonfahren. Er begab sich zu Fuß in diese Richtung und konnte den Unfallwagen mit passenden Beschädigungen feststellen. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln und stellte fest, dass dieser einen Atemalkoholwert von über einem Promille aufwies. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf circa 5.500 Euro geschätzt.

