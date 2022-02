Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Pedelec-Fahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 11.45 Uhr, kam es in Vaihingen an der Enz beim Fußgängerüberweg zum Bahnhofsgebäude zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 53-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem 61-jährigen Fahrer eines Ford Transit Connect. Der Ford-Fahrer hatte die Neue Bahnhofstraße stadteinwärts befahren und die Pedelec-Fahrerin, welche den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Bahnhofsgebäude überquerte, zu spät erkannt. Der Ford-Fahrer erfasste die 53-Jährige mit der linken Fahrzeugfront am Hinterrad, woraufhin diese zu Sturz kam. Sie wurde durch den Sturz schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

