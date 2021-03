Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fremdenfeindliche Parolen hinterlassen+++ Hochaggressiv und mit Messer bewaffnet+++ Kontrollen in Reiskirchen und Lich- Rollerfahrer gesucht+++ Fall häuslicher Gewalt endet mit Kieferbruch

Pressemeldung vom 11.03.2021:

Gießen: Fremdenfeindliche Parolen hinterlassen

Im Gießener Brandweg haben Unbekannte am späten Dienstagabend fremdenfeindliche Parolen hinterlassen. Die Täter hatten gegen 23.15 Uhr mittels Farbe auf einem Auto einen Schriftzug und ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz hinterlassen. Anschließend zündeten die Täter noch eine gelbe Mülltonne an. Ermittlungen durch den Staatsschutz wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Hochaggressiv und mit Messer bewaffnet

Zu einem erneuten Vorfall, an dem zwei algerische Asylbewerber beteiligt waren und mehrere Streifenteams eingesetzt werden mussten, kam es am Mittwochvormittag in einem Gebäude der Erstaufnahmeeinrichtung. Zwei Algerier im Alter von 19 und 23 Jahren hatten sich Zugang zu einem Zimmer eines 23 - Jährigen Algeriers verschafft und malträtierten ihn mit Schlägen Tritten und einem Cutter Messer. Die beiden Männer verhielten sich, auch nachdem die ersten Streifen kamen, sehr aggressiv. Der 19 - Jährige, so stellte es sich heraus, war in den letzten Wochen in Gießen 18 Mal zum Teil wegen gefährlicher Körperverletzung offenbar in Erscheinung getreten. Darunter auch tätliche Angriffe auf Polizeibeamte. Er wurde auf Antrag der Gießener Staatsanwaltschaft noch am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Der Algerier wurde anschließend in eine Haftanstalt gebracht. Der 23 - Jährige wurde nach den polizeilichen Ermittlungen entlassen.

Reiskirchen/Lich: Kontrollen in Lindenstruth und am Licher Bürgerpark - Rollerfahrer gesucht

Sehr leichtsinnig waren am Dienstagvormittag Fahrer von sogenannten Gefahrgutlastern während einer Kontrolle an der B 49 bei Lindenstruth. Trotz der nur erlaubten 60 km/h für Laster waren neun Laster zu schnell. Einer dieser Fahrer war 26 km/h zu schnell. Er war bereits vor zwei Wochen in der Nähe auch zu schnell und hatte damals bereits ein hohes Bußgeld und einen "Punkt" bekommen. Auch mehrere Autofahrer, für die dort die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt, waren zu flott unterwegs. Zwei von ihnen müssen nun auch mit einem Punkt und einem Bußgeld rechnen. Am Dienstagnachmittag setzten die Beamten, die bei den Kontrollen von Polizisten der Bereitschaftspolizei und des Ordnungsamtes Gießen unterstützt wurden, dann ihre Überprüfungen am Licher Bürgerpark fort. Dort lag das Augenmerk auf der Gurtpflicht und dem Telefonieren am Steuer. Zwei Autofahrer hatten telefoniert, während fünf Autofahrer nicht angeschnallt waren. Gegen 13:55 Uhr sollte in Lich ein junger Roller Fahrer kontrolliert werden. Er befolgte die Anhaltezeichen nicht und fuhr einfach davon. Während der Flucht die Beamten, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen schwarz und somit ungültig war. Eine Zivilstreife nahm die Suche nach dem Fahrer auf. Dieser konnte wenige Minuten später in der Höhlerstraße festgestellt werden. Durch ein waghalsiges Fahrmanöver konnte der Rollerfahrer schließlich unerkannt flüchten. Um den Rollerfahrer und weitere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, wurde auf eine Verfolgung verzichtet. Das Kennzeichen begann mit den Zahlen 86 und war aus dem Jahr 2017. Der Roller war komplett weiß. Der Helm des Fahrers war ebenfalls komplett weiß. Augenscheinlich handelte es sich um einen ca. 16- bis 18- jährigen Jungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Angriff in der Buslinie 15

Bei einer Fahrkartenkontrolle hat ein 22 - Jähriger offenbar unvermittelt auf den Kontrolleur eingeschlagen. Der Asylbewerber aus Somalia konnte offenbar keinen Fahrschein vorzeigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Biebertal: E-Bike aus Garage entwendet

Im Neuer Weg in Rodheim-Bieber haben Unbekannte ein E-Bike entwendet. Die Unbekannten hatten sich am Dienstagabend Zugang verschafft und dann noch den dort geparkten PKW nach Wertsachen durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Heuchelheim: Vandalen erwischt

In der Wilhelm-Leuschner-Straße waren am Mittwochabend Vandalen unterwegs. Die Täter hatten mehrere Scheiben einer schule beschädigt. Ermittlungen führten zu zwei Jugendlichen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Fall häuslicher Gewalt endet mit Kieferbruch

Einen Kieferbruch erlitt eine 28 - Jährige am Donnerstagvormittag. Offenbar wurde sie von ihrem Lebensgefährten in der Wohnung mitheftigen Schlägen traktiert. Maßnahmen der Polizei wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Linden: Kosmetika im Wert von etwa 250 Euro eingesteckt

In der Gießener Pforte in Großen-Linden wurde ein Ladendieb am Dienstagvormittag erwischt. Der Verdächtige, ein Asylbewerber aus Georgien, hatte die Sachen eingesteckt und dann geflüchtet. Durch die Videoüberwachung konnte er ermittelt werden.

Gießen: Falsche Polizeibeamte erbeuten 13.000 Euro

Eine 69 - Jährige verlor am frühen Mittwochmorgen an Betrüger Bargeld und Schmuck im Wert von 13.000 Euro. Die Betrüger hatten die Frau in der Nacht angerufen und behauptet, dass ein Überfall bevorstehe und sie dringend ihr Geld und ihren Schmuck wegbringen müsse. Die Täter, die sich als Polizeibeamte ausgaben, brachten die Seniorin dann dazu, das Geld und den Schmuck in einen Beutel zu stecken und morgen gegen 02.00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Wetzlarer Straße zu deponieren. Später, als sich der Betrug herausstellte, war das Ersparte der 69 - Jährigen verschwunden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Rabenau: Unfallflucht in Rüddingshausen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer prallte am Donnerstag (04.März) gegen eine Parkplatzbegrenzung und Sitzgelegenheit in der Wermertshäuser Straße. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bus touchiert Porsche

Ein zunächst unbekannter Busfahrer befuhr am Mittwoch (10.März) gegen 18.50 Uhr die Marktstraße in Richtung Bahnhofstraße. Offenbar touchierte der Unbekannte beim Einbiegen in die Bahnhofstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 67-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Ampel touchiert

Am Mittwoch (10.März) gegen 13.50 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter in einem LKW mit Anhänger die Wilhelmstraße und beabsichtigte in den Aulweg abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der Unbekannte offenbar eine Ampel im Kreuzungsbereich und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Beim Vorbeifahren Opel gestreift

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Donnerstag (11.März) gegen 11.15 Uhr die Gießener Straße. Vermutlich streifte der Unbekannte im Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 37 geparkten blauen Opel Astra am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 58-jährigen Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Beleuchtungsmast beschädigt

Zwischen Freitag (05.März) 10.00 Uhr und Dienstag (09.März) 10.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Wenden einen Beleuchtungsmast in der Straße "Riedgasse" in Trais-Horloff. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Vorfahrt missachtet

Eine 26-jährige Frau in einem BMW befuhr am Donnerstag (11.März) gegen 06.20 Uhr die Mozartstraße und beabsichtigte die Garbenteicher Straße zu überqueren, um weiter Richtung Brunnenstraße zu fahren. Dabei übersah die BMW-Fahrerin offenbar eine 23-jährige Licherin in einem VW, die auf der Garbenteicher Straße stadteinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 18.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 64-jähriger Mann aus Gießen in einem VW und ein 20-jähriger Pohlheimer in einem Opel befuhren am Donnerstag (11.März) gegen 09.45 Uhr hintereinander die Straße "An der Automeile" in Richtung Stadtmitte. Offenbar bemerkte der Opel-Fahrer den Bremsvorgang des Gießeners zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

