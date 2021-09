Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210922.1 Kiel: Festnahme nach Einbruch in Handwerkerfahrzeug

Kiel (ots)

Gestern Abend kam es in der Heintzestraße in Kiel-Gaarden zu einem Einbruch in ein Handwerkerfahrzeug. Der mutmaßliche Täter entwendete unter anderem eine Kettensäge. Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers nahmen ihn im Rahmen der eingeleiteten Fahndung fest.

Um 21:50 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Mann in einen VW Transporter kletterte. Der Täter kam kurze Zeit später mit einer Kettensäge wieder aus dem Fahrzeug heraus. Dann fuhr er mit einem Fahrrad und der Kettensäge vom Tatort weg.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen Polizeibeamtinnen und -beamte des 4. Polizeireviers in der Straße Kehrwieder auf einen 41-jährigen polizeibekannten Kieler. Der Mann fuhr auffällig mit einem Fahrrad und hielt die beschriebene Kettensäge in der Hand. Bei der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten schließlich noch weiteres Stehlgut aus dem tatbetroffenen Transporter fest.

Der Täter wurde festgenommen und auf Grund eines anderweitig bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell