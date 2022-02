Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Einbruch in Wohnhaus und Trunkenheitsfahrt in Edewecht

Oldenburg (ots)

++Ein Einbruch in ein Wohnhaus beschäftigt seit Freitag, den 25.02.2022 die Ermittler der Polizei in Bad Zwischenahn. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 21:40 Uhr an der Schoolstraat in der Gemeinde Edewecht das Fenster eines Wohnhauses gewaltsam geöffnet und in Abwesenheit der Bewohner die Räumlichkeiten betreten bzw. durchsucht. Es wurde hierbei u.a. eine Münzsammlung entwendet. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter Rufnummer 04403-9270 entgegen (266015).++

++Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich seit dem 26.02.2022 ein 55-jähriger Mann aus der Gemeinde Apen verantworten. Er fiel Polizeibeamten gegen 21:50 Uhr in Edewecht auf dem Viehdamm als sehr unsicherer PKW-Fahrer auf und wurde daher auf seine Fahrtauglichkeit kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille aufwies, was in Verbindung mit seinen Fahrfehlern zu einer relativen Fahruntüchtigkeit führte. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zur Vorbereitung der Entziehung beschlagnahmt (268547).++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell