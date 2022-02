Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt - Zeuge wirft Täter aus dem Geschäft +++

Oldenburg (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter am Hochheider Weg hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 22-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet.

Nach den Erkenntnissen der Polizei soll der Mann am Donnerstag gegen 22.30 Uhr zunächst einen Staubsauger aus dem Sortiment des Geschäfts entwendet haben. Kurz darauf habe er den Kassenbereich erneut aufgesucht und dort vorgegeben, den Staubsauger gekauft zu haben. Er wolle das Gerät nun zurückgeben und sich den Kaufpreis auszahlen lassen.

Da der Kunde den dafür nötigen Kaufbeleg nicht hatte, überprüfte die 53-jährige Mitarbeiterin den Bestand an Staubsaugern und stelle dabei fest, dass an dem Tag keins der Geräte verkauft worden war. Zwischen dem mutmaßlichen Ladendieb und der Verkäuferin entwickelte sich nun eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-Jährige die Verkäuferin geschlagen haben soll.

Ein 38-jähriger Kunde, der den Streit mitbekam, sei dann dazwischengegangen, indem er den Angreifer von hinten packe und aus dem Geschäft schob. Dort sei der Tatverdächtige auf ein Fahrrad gestiegen und in Richtung Alexanderstraße davongefahren. Noch auf dem Parkplatz des Geschäfts sei dem mutmaßlichen Dieb dann ein Mobiltelefon aus der Tasche gefallen, welches kurz darauf von den hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei sichergestellt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen anhand des verlorenen Handys konnten die Beamten schließlich den 22-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls und versuchten Betrugs ermittelt. (261504)

