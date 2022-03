Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Augustfehn; Diebe versuchen erneut Wertgegenstände aus PKW zu entwenden - Festnahme +++

Oldenburg (ots)

Durch den Anruf einer aufmerksamen Zeugin ist es der Westersteder Polizei gelungen, zwei 17 und 25 Jahre alte Männer am 28.02.22, gg. 02:50 Uhr, in Augustfehn, Schillerstraße, festzunehmen. Die Zeugin hatte die Männer beobachtet, wie sie sich an mehreren PKW zu schaffen machten. Sie versuchten augenscheinlich, in unverschlossene PKW zu gelangen. Den eingesetzten Beamten gelang es, die Männer, die noch versuchten zu flüchten, vorläufig festzunehmen. Im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmungen legten die Tatverdächtigen umfangreiche Geständnisse ab. Den Männern werden insgesamt ca. 30 Straftaten vorgeworfen. Vorrangig handelt es sich um Diebstähle aus unverschlossenen PKW in Wohngebieten in Augustfehn und Apen. Mit dem erbeuteten Bargeld erwarben sie u.a. Cannabis. Erlangte EC-Karten nutzten sie, um Zigaretten aus Automaten zu erlangen. Geldbörsen und andere - aus ihrer Sicht - wertlose Beute schmissen die Täter in den Augustfehner Kanal.

