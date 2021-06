Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots)

In der Von-Sturmfeder-Straße wurde am 23.06.2021, zwischen 10:40 Uhr und 12 Uhr, der BMW eines 65-Jährigen vermutlich von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Der BMW wies Schäden am vorderen linken Kotflügel auf, die sich auf etwa 1.500 Euro belaufen dürften. Wer hat etwas beobachtet? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

