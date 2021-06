Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall mit Leichtverletzter

Ludwigshafen (ots)

In der Industriestraße kam es am 24.06.2021, gegen 18:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem die 53-jährige Beifahrerin eines 29-jährigen Autofahrers leicht verletzt wurde. Dieser hatte verkehrsbedingt halten müssen, nachdem er vom Parkplatz eines Supermarkts auf die Industriestraße gefahren war. Der hinter ihm fahrenden 49-jährige LKW-Fahrer fuhr daraufhin auf sein Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell