Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein in Wildeshausen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 19. Januar 2022 gegen 0:35 Uhr, wurde auf der Ahlhorner Straße in Wildeshausen ein Pkw Renault kontrolliert, an dessen Steuer ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeshausen saß.

Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille.

Ein Arzt entnahm dem Pkw-Fahrer eine Blutprobe. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines war.

Weiter stellten die Beamten fest, dass für seinen Pkw kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auf den Wildeshauser kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

