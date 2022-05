Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.05.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Fahrradfahrer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Buchen wurde ein 12-Jähriger ins Krankenhaus gefahren. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem VW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in der Bettina-von-Arnim-Straße. Zeitgleich befuhr der 12 Jahre alte Junge mit seinem Fahrrad die Bettina-von-Arnim-Straße bergabwärts in Richtung Hettinger Straße. Als der VW der Frau bereits vollständig auf der Straße stand, kollidierte dieser mit dem von hinten anfahrenden und bevorrechtigten Radler. Das Kind stürzte durch den Aufprall und wurde verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt zirka 2.000 Euro geschätzt.

