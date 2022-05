Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Betrunkener Autofahrer verunfallt

Ein 28-Jähiger verursachte am Sonntagmorgen einen Unfall bei Öhringen mit circa 10.000 Euro Sachschaden. Gegen 6 Uhr war der Mann mit seinem Chevrolet auf der Landesstraße 1050 zwischen Friedrichsruh und Öhringen unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Gefährt nach links in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern bremste der entgegenkommende 27-jährige BMW-Fahrer ab und der 28-Jährige lenkte nach rechts, woraufhin sein Chevrolet ins Schleudern geriet und nach links von der Straße abkam. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest zeigte knapp zwei Promille an. Der Unfallfahrer musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen.

Bretzfeld-Scheppach: Radfahrer touchiert

Ein verletzter Radfahrer ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstag bei Bretzfeld-Scheppach. Gegen 13 Uhr überholte ein 27-Jähriger mit seinem Citroen einen vorausfahrenden 37-Jährigen Radfahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bretzfeld-Scheppach und Wieslensdorf. Dabei streifte der rechte Außenspiegel den Radler, woraufhin dieser stürzte. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen und musste ambulant behandelt werden.

Mulfingen-Hollenbach: Zeugen nach exhibitionistischen Handlung gesucht

Nachdem sich ein Mann vor drei jungen Frauen entblößte, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Am vergangenen Mittwochnachmittag befanden sich die drei Frauen im Bereich des Hollbacher Sees außerhalb der Liegewiese. Gegen 15.15 Uhr kam ein 36-jähriger Mann hinzu und setzte sich in der Nähe in einen mitgebrachten Liegestuhl. Nach kurzer Zeit entblößte sich der Mann und präsentierte sich vor den Frauen. Im weiteren Verlauf manipulierte er sich vor den drei Frauen im Genitalbereich. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Person durch Messer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend wurde ein 33-Jähriger in Künzelsau mit einem Messer verletzt. Gegen 21 Uhr kam es im Bereich der Bahnhofstraße und dem Fußweg zum August-Beyer-Weg zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Dabei wurde der 33-Jährige durch ein Messer verletzt. Der Kontrahent flüchtete unerkannt. Bislang sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

